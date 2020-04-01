Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
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Tevfik Özlü, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Koronavirüs 2003'te ortaya çıkan SARS virüsü ile büyük benzerlikler taşıyor. SARS o zaman Haziran sonu, Temmuz başı itibarıyla sönümlenmişti. Benzer bir umut korona için de söz konusu." ifadesini kullandı.

01.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:51
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özlü, Kovid-19 salgının SARS virüsü ile benzerlik taşıdığını belirterek, temmuz ayında koronavirüsün sönümleme ihtimali olduğunu dile getirdi.

"BENZER BİR DURUM KORONA İÇİN DE GEÇERLİ"

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet'e konuşan Özlü, "Bunun için bağlayıcı bir söz kullanmam mümkün değil. Ama umut verme anlamında bir takım verilerden söz edilebilir: Virüs salgınları kuzey yarım kürede genellikle Ekim/Nisan arasında hep olagelmiştir. Koronanın hafif versiyonları için de bu geçerli. Koronavirüs 2003'te ortaya çıkan SARS virüsü ile büyük benzerlikler taşıyor. SARS o zaman Haziran sonu, Temmuz başı itibarıyla sönümlenmişti. Benzer bir umut korona için de söz konusu." ifadesini kullandı.

"FARKLI DOZAJLARDA OLABİLİYOR"

Özlü, "Korona insanlara bulundukları ortam ya da sağladıkları temas anlamında farklı dozajlarda bulaşabiliyor. Virüse yoğun şekilde muhatap olanlar hastalığı daha ağır geçiriyorlar." dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var

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