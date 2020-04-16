Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı bir programda koronavirüs salgını ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koronavirüs ailesinin çok büyük olduğunu ve 500'den fazla türünün olduğunu belirten Kara, "Önümüzdeki yıllarda başka koronavirüs türü ile karşılaşma ihtimalimizçok yüksek" dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs ailesinin çok geniş olduğunu ve 500'den fazla türünün olduğunu belirterek, "Belki 10 yıl belki 20 yıl sonra başka bir koronavirüsle karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek" dedi.

"500'DEN FAZLA KORONAVİRÜS TÜRÜ VAR"

Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı bir programda koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnsanoğlunun diğer canlıların yaşam alanlarına girdikçe yeni virüsle karşılaşma ihtimalinin arttığını belirten Kara, "Onun için yakın bir gelecekte bir başka koronavirüs olabilir mi? 2000'li yılların hemen başında, 2001-2002 SARS, 2009 MERS ve 2019'da yeni tip koronavirüs karşımıza geldi. Belki 10 yıl belki 20 yıl sonra başka bir koronavirüsle karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Bunun nedeni ise, koronavirüs ailesi çok büyük bir aile. 500'den fazla türü var ve bunun büyük bir kısmı yarasalarda yaşıyor. Yarasalara da bakacak olursak, 1200'den fazla yara türü var ve bu yarasalar kutuplar dışında dünyanın her yerinde yaşıyor" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE NE DURUMDA?

Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Son birkaç gün içindeki verilere bakıldığında yeni tanı konulan hasta sayısında azalma olduğunu dile getiren Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun azalma olduğunu veya stabil olduğunu söyleyebilmek için birkaç günlük daha veriye ihtiyacımız var. Çünkü böyle dönemlerde rakamlar arasında oynama olabilir, bir gün bir miktar azalmış gibi görünüp bir sonraki gün bir miktar yükselmiş gibi görünebilir. O nedenle iki gün daha veri gördükten sonra ''azaldık'' veya evet doğru sabit bir değerde kaldık demek doğru olacaktır. Yalnız kesin olan şu artış değerlerimizde azalma var. Yukarıya doğru giden bir eğrimiz vardı, o eğrinin burnunun çok daha aşağı doğru olduğunu söyleyebiliriz"