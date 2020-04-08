Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
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Tevfik Özlü, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, Kovid-19 pandemisine ilişkin cebimizdeki tehlikeye dikkat çekerek, cep telefonundan virüs bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Özlü, cep telefonlarını evden çıkarken streç filme sarma tavsiyesinde bulundu.

08.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:14
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyanın en önemli sağlık sorunu haline gelirken uzmanlar, virüsten korunmak adına ardı ardına açıklama yapıyor. Pandeminin önüne geçmek adına bir önemli açıklama da Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den geldi. Cep telefonlarındaki riske dikkat çeken Özlü, "Cep telefonunuzu evden çıkmadan streç filmle sarın, eve gelince çöpe atın" dedi.

Cep telefonunun virüs taşıma tehlikesi olduğuna dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü şunları söyledi:

"Evden çıkmak mecburiyetinde olanlardansanız cep telefonunuzu evden çıkmadan streç filmle sarın. Eve gelir gelmez de streç filmi hemen çıkarıp çöpe atın. Cep telefonundan virüs kapmayın."

ETKİLİ BİR TEMİZLEME YÖNTEMİ ŞART

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout da Covid-19 salgını boyunca akıllı cihazların temizliğine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirterek "Corona virüsün oda sıcaklığındayken metalde, camda, seramikte ve plastikte günlerce canlı kalması, cihazlarda da etkili bir temizleme yöntemi uygulanmasını gerekli kılıyor" uyarısında bulundu.

MEKANİZMAYI BOZMAMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Türkiye gazetesinin haberine göre, akıllı cihazlarda parmakların hareketini sağlayan kaplamanın izopropil alkolden zarar gördüğünü söyleyen Yamout "Etanol ve peroksit yağ itici kaplamaya zarar verebilir. Bunlar direkt döküldüğünde kamera ve hoparlöre de zarar verir. Bunun yerine doğrudan dökmek yerine bir parça pamuk ya da peçeteye bu ürünlerden dökerek silmeli. Tablet, akıllı saat, diz üstü bilgisayar, kulaklık gibi ürünler için de aynı prosedür uygulanmalı" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın

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Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
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