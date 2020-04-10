Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Eindhoven Teknik Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, insanların koşarken virüsü nasıl yaydığı video simülasyonuyla ele alındı. Yapılan çalışmaya göre birisinin arkasından koşarken en az üç metre mesafe bırakmak gerekiyor.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları sürerken, mevcut aşamada Kovid-19 ile mücadelede birçok ülke sosyal mesafe kurallarını devreye soktu. Bu kapsamda, Eindhoven Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada; insanların koşarken virüsü nasıl yaydığı video simülasyonu ile aktarıldı.

KOŞAN VEYA YÜRÜYÜŞ YAPAN BİRİNDEN UZAK DURULMALI

Birçok ülkede üzerinde durulan 1-2 metrelik sosyal mesafe uygulaması, kapalı ortamda ya da dışarıda hareketsiz halde iken bulaşıcı hastalıklardan kaçınmak için ideal bir mesafe olarak görülse de koşu ve yürüyüş gibi durumlarda daha dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü koşan ya da yürüyüş yapan kişinin nefes alıp verirken, hapşırırken ya da öksürürken ağzından çıkan partikülerler geride kalıyor. Dolayısıyla arkada kalan kişi, önünde koşan kişinin geride bıraktığı hava akımına maruz kaldığı için bu durum sağlık açısından tehlike oluşturuyor.

GİYSİLERİNİZE YAPIŞABİLİR

Araştırmayı yürütenlerden Prof. Bert Blocken, sadece öksürme ya da hapşırma gibi daha güçlü bir refleksle yapılan hareketler sonucu değil, spor sırasında nefes alıp verirken de geride partiküler bırakıldığını söyledi. Blocken, hareket halindeki kişinin geride bıraktığı partikülerlerin hemen yere düştüğünü ancak bunun, arkadaki kişinin yakın ya da uzak oluşuna göre, üzerindeki giysilerine de yapışabileceğini dile getirdi. Dolayısıyla simülasyona göre spor yapan kişilerin aynı çizgi üzerinde hemen birbirlerinin arkasında olmaları, bulaşıcı hastalık kapma riskini de artırıyor.

MESAFE EN AZ 10 METRE OLMALI

Araştırmacılar, aynı çizgi üzerinde yürüyüş yapan kişilerin arasında güvenli mesafenin en az 4-5 metre, koşu ya da bisiklet sporu yapanlar arasında ise bu mesafenin 10 metre olması görüşünü ortaya koyuyor.