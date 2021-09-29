Bilgin: 'Özgüvenimizi yüksek tutalım, Türkiye başarabilir' - Haberler
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Bilgin: "Özgüvenimizi yüksek tutalım, Türkiye başarabilir"

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşmasını alkışlayan dinleyiciler Toplantı salonunundaki katılımcılar ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Omuz Omuza 165 yıl Demiryolu İşçi Buluşması"na katıldı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşmasını alkışlayan dinleyiciler

Toplantı salonunundaki katılımcılar ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Omuz Omuza 165 yıl Demiryolu İşçi Buluşması"na katıldı. (3)

Bilgin: Özgüvenimizi yüksek tutalım, Türkiye başarabilir

Bilgin: Özgüvenimizi yüksek tutalım, Türkiye başarabilir

Bilgin: Özgüvenimizi yüksek tutalım, Türkiye başarabilir

Bilgin:
AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri
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