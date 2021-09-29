Bilgin: "Özgüvenimizi yüksek tutalım, Türkiye başarabilir"
AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşmasını alkışlayan dinleyiciler Toplantı salonunundaki katılımcılar ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Omuz Omuza 165 yıl Demiryolu İşçi Buluşması"na katıldı.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşmasını alkışlayan dinleyiciler
Toplantı salonunundaki katılımcılar ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Omuz Omuza 165 yıl Demiryolu İşçi Buluşması"na katıldı. (3)