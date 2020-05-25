Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı Bilecik'te seyir halindeki kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Selöz Köyü istikametinden kent merkezine seyir halindeki 11 EE 177 plakalı kamyonet sürücü Hüseyin Kurt, Besihane mevkisine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Devrilen kamyonette sürücü yaralandı. Yaralı sürücüsü olay yerinen gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA