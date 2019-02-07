Stop Lambasından Başını Çıkartan Köpeği Görenler, Sürücüye Tepki Gösterdi
Bilecik'te otomobilin bagajına konulan ve kırık olan stop lambasından başını çıkartarak nefes almaya çalışan köpeğin durumunu fark edenler, sürücüye büyük tepki gösterdi.
Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin bagajına konulan ve kırık olan stop lambasından başını çıkararak, nefes almaya çalışan köpeği görenler, duruma tepki gösterdi.
CEP TELEFONUNA SARILDI
Bir kişi, Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan 11 AS 886 plakalı otomobilin bagajına konulan ve kırık olan stop lambasından başını çıkartarak nefes almaya çalışan köpeği görünce cep telefonuna sarıldı.
"ALLAH'TAN KÖPEĞİN NEFES ALACAĞI BİR ALAN VAR"
Telefonunun kamerasıyla köpeği görüntüleyen kişi, "Hem köpek sahibi oluyorlar hem de köpeklere eziyet çektiriyorlar. Allah'tan köpeğin nefes alabileceği bir alan var" dedi.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (11)
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Bakamayacaksan alma,almışşan bak,lütfen.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KÖPEKLERE DEĞER VERMEYEN SAHİPLERİ. . BELKİDE KÖPEĞİ BAŞKA BİR YERE ATIP HAYATINA DEVAM ETMİŞDİR BENİM ANLAMADIĞIN ŞEY NEDEN İNSANLARA YAKIN SADIK OLAN KÖPEKLERE DEĞER VEMİYORLAR NEDEN Mİ? MERHAMET DUYGUSU OLMAYAN HAYVANDIR DEYİP GEÇEN İ BAZI İNSANLAR AMA UNUTTUĞUNUZ BİR ŞEY VAR ONLARINDA DUYGULARI VE CANLARI VARDIR . . SİZİN YANIZA GÜLEREK GELEN MASUM YÜZE AÇIYIN VE İYİ DAVRANIN SAHİPLERİ BÖYLE HAVASIZ BAGAJA KOYMAYIN METHAMETLİ OLUN LÜTVEN VE ALLAHDAN KORKUN HAVASIZ HİÇ BİR CANLI YAŞAYAMAZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne kadar abartiyorsunuz. Köpek cani insan canindan önemli oldu. Bagajda götürüyor havada aliyor. Yeter artik su hayvanlari insandan üstün görmeniz.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Çok eski bir fotoğrafCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam Ne Yapsın Havalandırma da bırakmış ormana götürüyor egitim için bende götürürüm ama arka koltukta , ilk zamanlar huysuzlanırdı kusardı koltuklara bagajı bende düşündüm ama kıyamadım , şimdi kapıyı açıyorum kendisi atlıyor koltugaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır