CHP Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı! Meblağ çok büyük - Haberler
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CHP Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı! Meblağ çok büyük

İhlas Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel

CHP Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı 200 bin dolar rüşvet alırken Bilecik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince suçüstü yakalandı.

Belediye iştiraklarından Kayı A.Ş isimli firmanın Yönetim Kurulu başkanı olan ve aynı zamanda Belediye Bakanı Semih Şahin'in danışmanı olan Selçuk Erdağı'nın bina ruhsatı almak isteyen bir şahıstan ruhsat bedeli için 400 bin TL, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon TL bedel belirlenecek olan AVM'nin işlemlerini takip etmek için bir şahıstan 5 milyon TL istediği yönünde ihbarda bulunuldu.

CHP Bilecik Belediye Başkanı danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

AVM'nin işlemlerini takip etme maksatlı şahısla 200 bin dolar nakit, 130 bin dolar senet olmak üzere anlaşmaya varıldığı, para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesindeki ofisinde gerçekleşeceği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Bilecik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon başlattı. Erdağı belediyedeki odasında rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Erdağ'ın odasında önceden seri numarası alınmış 200.000 dolar ele geçirildi.

CHP Bilecik Belediye Başkanı danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

CHP Bilecik Belediye Başkanı danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Cafer Elmas - Son Dakika Haberleri

Bilecik, Selçuk, dolar, Polis, Güncel, Haber

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Yorumlar (6)
Vasco KKK TURBO:Herşey güzel oluyor Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
Sedat Kolsuz:6 ay yatar çıkar menemen eski belediye başkanı gibi Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
Demir Acer :gerci en guvenilmez haber ajansi Demirören Haber Ajansı fakat isin icinde Rusvet var ise alan ve veren en agir bir sekide ceza almali danismanin ydi sukalesi arastirilmali ve mal varliklarina el konulmali sittin sene kamu gorevinden sulalecek men edilmeli Cevap Yaz 3 17 Yayından Kaldır
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