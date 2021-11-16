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Biga'da havut hayrı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Biga'da havut hayrı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Deveciler Derneği tarafından "havut hayrı" yapıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde Deveciler Derneği tarafından "havut hayrı" yapıldı.

Çavuşköy Düğün salonunda yaklaşık 10 devenin katılımıyla gerçekleştirilen hayırda develere havut bağlanırken, hayra katılan vatandaşlara da yemek ikram edildi. Biga Deveciler Derneği Başkanı Üzeyir Kotan, 10 Ocakta Pekmezli köyünde yapılacak olan deve güreşlerine hazırlık amacı ile Biga'lı develere havut giydirdiklerini söyledi. Kotan, hayra katılan vatandaşlara teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Biga'da havut hayrı

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