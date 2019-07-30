Konya'da silah fabrikasında yangın çıkan yangın kontrol altına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah fabrikası ve atölyelerinin bulunduğu Huğlu Mahallesi'nde, bir silah fabrikasının çatısında, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin av tüfeği üretiminde önemli yeri olan Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ana binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ilçedeki itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Alevlere müdahale için Antalya ve Burdur'dan helikopter istendi.

HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLDİ

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabahleyin 08.30 sularında fabrikanın bağlı olduğu kooperatifin başkanının kendisini arayıp yangın çıktığını ilettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Huğlu Kooperatifinin çatısında büyük bir yangın çıktığını söylediler. Hemen Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bilgi verdik. Orman Bölge Müdürlüğümüz hızlı şekilde itfaiye araçlarını gönderdi. Burdur ve Antalya'dan iki adet helikopter tahsis edildi. Şu an yangın devam ediyor. Umarım daha da büyümeden yangın söndürülür."

FABRİKA TAHLİYE EDİLDİ

İçerideki siyanür gazının patlama riskini karşı fabrika tahliye edildi. Havadan müdahale için de helikopter çağrıldı. Fabrika çevresine toplanan kalabalık, bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

MUHİMMAT DIŞARI ÇIKARILDI

Olay yerinde incelemede bulunan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Yangının çıkış sebebinin detaylı çalışmalarla ortaya çıkacağını belirten Toprak, şöyle konuştu:

"Üzücü bir olay yaşadık. Sevindirici olan, burada çalışan kardeşlerimiz mühimmatın önemli bir kısmını hızlı şekilde tahliye etmiş. Çatı katı olduğu için zaten fazla malzeme bulunmuyordu. İlk etapta Beyşehir'de, Derebucak'ta, komşu ilçelerde bulunan itfaiye ekiplerimiz yangına hızlı şekilde müdahale etti. 5-10 dakika içerisinde 10 araca çıktık. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımızdan toplam 22 araç ve buna ilaveten AFAD'ın, Orman Bölge Müdürlüğümüzün, özel sektörün gönderdiği 55 araçla, 100'ün üzerinde personelimizle yangına müdahale edildi. Çatıda olduğu için yangına havadan da müdahale etmemiz gerekti. Antalya ve Isparta ile irtibatlarımız üzerine çok seri şekilde, yaklaşık bir saat içerisinde helikopterler buradaydı. Onlar da havadan müdahale etti."

CAN KAYBI YAŞANMADI

Toprak, olayda can kaybı veya yaralananların olmadığını dile getirerek, "Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadan, yaralanma olmadan yangın kontrol altına alındı. Sadece 4 vatandaşımız dumandan etkilendi. Çok şükür az hasarla, en önemlisi can kaybı olmadan, ekiplerimizin başarılı çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA