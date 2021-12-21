Beyşehir Belediyesi'nin yayla yollarında kar mesaisi - Haberler
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Beyşehir Belediyesi'nin yayla yollarında kar mesaisi

Beyşehir Belediyesi'nin yayla yollarında kar mesaisi
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir ilçesinde kar yağışının durmasının ardından yolları açık tutabilmek için seferber olan belediye ekiplerinin kar mesaisi devam ediyor.

Beyşehir ilçesinde kar yağışının durmasının ardından yolları açık tutabilmek için seferber olan belediye ekiplerinin kar mesaisi devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sorumluluk alanındaki kent merkezi ve dış mahallelerin ardından yayla yollarında da başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yaylalarda kalan ve hayvancılıkla uğraşan besicilerin kar yağışının ardından mağdur olmaması için çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

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