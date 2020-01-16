Beyoğlu'nda taksici kendini emniyet kemerine kilitleyip polise direndi
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor
Haberler » 3. Sayfa » Beyoğlu'nda taksici kendini emniyet kemerine kilitleyip polise direndi - Haberler

Beyoğlu'nda taksici kendini emniyet kemerine kilitleyip polise direndi

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekiplerine kimliğini göstermediği iddia edilen taksi sürücüsünü gözaltına almak istedi. Kolunu emniyet kemerine saran sürücü, polis ekiplerine direndi. Hareketli anların yaşandığı olayda, aracı da kaydıran sürücü gözaltına alındı.

16.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:59
Beyoğlu'nda taksici kendini emniyet kemerine kilitleyip polise direndi

Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bulvar üzerinde uygulama yapan ekipleri, 34 TDM 24 plakalı taksiyi durdurdu. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis kendisinden kimliğini göstermesini istedi. Ancak kimliğini göstermeyerek araçtan inen sürücü, polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın ardından polisin gözaltına almak istediği taksici, kolunu aracının emniyet kemerine kilitledi.

POLİSE ZORLUK ÇIKARDI

Dakikalarca bu şekilde polise direnen taksici bir türlü zorluk çıkartmaya devam edince arbede yaşandı. Arbede esnasında ise el freni çekili olmayan taksi birkaç metre kaydı. Ekiplerin müdahalesi sonucu aracın el freni çekilirken, taksici ise gözaltına alındı. Araç ise bir vatandaş tarafından uygulaması noktasına getirildi. Hareketli o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Beyoğlu'nda taksici kendini emniyet kemerine kilitleyip polise direndi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler