14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Sözlü Taciz İddiası Mahalleliyi Sokağa Döktü
İstanbul'da bir kişinin, 14 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddiası mahalleliyi sokağa döktü. Kalabalığın linç girişiminde bulunduğu şüpheli, zırhlı araçla gözaltına alındı.
Beyoğlu'nda 14 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
VATANDAŞLAR, ŞÜPHELİYE TEPKİ GÖSTERDİ
Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Bahriye Caddesi'ndeki Sururi Parkı'nda vatandaşlar, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliye tepki gösterdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına almak isterken, park çevresinde toplanan vatandaşlar şüphelinin götürülmesine engel olmaya çalıştı.
ŞÜPHELİ SORGUSU YAPILMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Zırhlı polis aracının ve takviye ekiplerin gelmesiyle şüpheli, polis aracına bindirildi. Aracın etrafını saran vatandaşlar, uzun süre sloganlar atarak şüpheliye tepki gösterdi.
Şüpheli daha sonra, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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Bir şeyelar oluyor bu ülkede hergun kadın ölüm tecavuz sapık bu. Ne. Bu. Ne. NeCevap Yaz Yayından Kaldır
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DEVLETİN BÜTÜN MAKAM KOLTUKLARI BOŞ ....HEPSİ RANT KAPISI İSTANBULU NE YAPSAKTA GERİ ALSAK PLANLARI İÇİNDE VATANDAŞINI BU KADAR EZEN BİR ZİHNİYET PEŞİNDE KOŞAN KİM VARSA ALLAH ONLARLA BERABER CEHENNEMDEN ÇIKMAZ İNŞALLAH ...TÜRK E DÜŞMAN OLAN BİR YÖNETME YÖNETİMİ ....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Neler oluyor bu memlekette!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adı bile lanet sapık iyyyyyyCevap Yaz Yayından Kaldır
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Maşallah ekonomi mükemmel ,işsizlik sıfır ,enflasyon sıfır ,asayiş huzur berkemal olmuş yeni sistem bu olmalı...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır