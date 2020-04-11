Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
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Beyoğlu, Polis, Güncel

Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ndeki Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi. İki polis memurunun yaralandığı olayda saldırgan da yaralı olarak yakalandı.

11.04.2020 21:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:00
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı

İBeyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir benziliğin önünde yol kontrolü yapan polis ekiplerine ateş açıldı. Polis ekiplerinin anında karşılık verdiği olayda, 2 polis memuru yaralandı.

2 POLİS MEMURU VURULDU

Olay, saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde görevli olan polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda iki polis yaralanırken, ekipler saldırganlara anında karşılık verdi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle bir saldırgan etkisiz hale getirilerek yakalandı. Yaşanan olay üzerine Piyalepaşa Bulvarı'na özel harekat ekiplerinin aralarında bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler olayın yaşandığı petrol istasyonunun içine şerit çekerek çalışma başlattı.

SALDIRANIN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisleri en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralı saldırgan ise polis kontrolünde hastaneye götürüldü. Saldırganın üzerinden kimlik ve telefon çıkmadığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
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Güncel Manşet

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