Son Dakika | Beyoğlu'nda ölü yunus karaya vurdu
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Son Dakika | Beyoğlu'nda ölü yunus karaya vurdu

22.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:40
Son Dakika | Beyoğlu'nda ölü yunus karaya vurdu

Edinilen son dakika gelişmesine göre BEYOĞLU'nda, ölü yunus karaya vurdu.

BEYOĞLU'nda, ölü yunus karaya vurdu. Yunusun gözünün kenarında kurşun deliği olduğu tahmin edilen yara dikkat çekiyor. 

Olay, saat 11.20 sıralarında Beyoğlu Karaköy İskelesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yunus karaya sürüklendi. Yunusub hareketsiz şekilde durduğu fark eden vatandaşlar durumu, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen İSTAÇ ekipleri, yunusun tekneye çıkarıp götürdü. Yapılan ilk incelemelerde yunusun gözünün hemen yanındaki kurşun deliği olduğu tespit edildi. Ayrıca yunusun kuyruğunda da ağ izleri olduğu belirlendi. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.


Son Dakika | Beyoğlu'nda ölü yunus karaya vurdu
Son Dakika | Beyoğlu'nda ölü yunus karaya vurdu
Son Dakika | Beyoğlu'nda ölü yunus karaya vurdu
Son Dakika | Beyoğlu'nda ölü yunus karaya vurdu
Son Dakika | Beyoğlu'nda ölü yunus karaya vurdu
Son Dakika | Beyoğlu'nda ölü yunus karaya vurdu
Son Dakika | Beyoğlu'nda ölü yunus karaya vurdu
Son Dakika | Beyoğlu'nda ölü yunus karaya vurdu
Son Dakika | Beyoğlu'nda ölü yunus karaya vurdu
Son Dakika | Beyoğlu'nda ölü yunus karaya vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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