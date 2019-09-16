16.09.2019 09:29

Beyoğlu'nda marketten para çalmak isteyen hırsız sert kayaya çarptı

Market sahibinin yakaladığı hırsızı dövmesi kamerada

Beyoğlu'nda yazar kasadaki paraları çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından market sahibinin yumruklarına takıldı

İSTANBUL - Beyoğlu'ndaki bir markete giren hırsızlar, yazar kasadaki paraları çalarken önce güvenlik kameralarına, ardından da iş yeri sahibine yakalandı. Market sahibi hırsızı döverek paraları geri aldığı olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 12 Perşembe günü akşam saat 23.30 sıralarında Beyoğlu'ndaki bir markette yaşandı. İddiaya göre, markete 'müşteri' gibi giren kimliği belirsiz iki kişiden biri, açık unutulan yazar kasanın yanına yaklaşırken, diğer şüpheli ise gözcülük yaparak çevreyi kontrol etti. Boynu dövmeli hırsız kasadan bir miktar para çalarken, kendisinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğinin farkında olmazken, paraları cebine koyduğu sırada bayan müşterisine dolaptaki ürünü gösteren market sahibi Cevat Yeşilyurt tarafından fark edildi



Market sahibi hırsızı yumruğuyla yere devirdi

Kimliği belirsiz şüphelinin açık unutulan kasadan para aldığını gören yetkili, bayan müşteriyi bırakarak kasanın başına koşup zanlıya paraları geri bırakmasını istedi. Fark edilince kaçmaya çalışan hırsız market sahibi tarafından yakasından yakalandı. Bunun üzerine hırsız ile iş yeri sahibi arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı. Market sahibi attığı yumrukların ardından hırsızı yere devirerek kaçmaması için tutup, çevreden yardım istedi.



Hırsızın arkadaşı müşteri kılığında gelip kavgayı ayırdı

Market sahibiyle hırsız arasında yaşanan kavga sırasında gözcülük yaptığı iddia edilen ikinci şüpheli tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşanan boğuşmanın ardından içerideki bayan müşteri korkarak kaçtı. Yerdeki boğuşmanın ardından içeri 'gözcü' olduğu değerlendirilen bir kişi girerek tarafları ayırmaya çalışırken, bunu fırsat bilen zanlı kaçarak izini kaybettirdi. Kaçan hırsızın ardından yere dökülen paraları toplayarak tekrar kasaya koyan market sahibi, olayın ardından durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



"Paraları saklayamadan müdahale ettim"

Yaşadığı olayı anlatan market sahibi Cevat Yeşilyurt, "Bir bayan müşteriyle ilgilenirken, bir kişinin kasanın önüne geldiğini gördüm, ama içeriye geleceğini tahmin etmemiştim. Ondan sonra bir baktım içeriye yeltendi, ben hemen fark ettim, hemen müdahale ettim ama arkasında bir kişi daha vardı. Onu tam anlayamadım. Sonradan görüntülerden anladım, polisi çağırdım, o sırada kaçtılar. Öteki sivil beni ayırdı, beni tutarak, ötekini kaçırmış oldu. Onunda onunla beraber olduğunu anlamıştım ama fark edemedim. Ben bu kişilerin teşhir olmasını istiyorum. Paraları saklayamadan ben müdahale ettim, paraları aldık" diye konuştu.



Market sahibinin hırsızla kavgası kamerada

Market sahibinin hırsızı yakaladığı ve yaşanan yumruklu kavga anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, market sahibinin müşteri ile ilgilendiği sırada hırsızın açık yazar kasadan parayı çaldığı, sonrasında ise dükkan sahibinin fark ederek vurup yere düşürmesi ve gözcülük yapan şahsın ayırması görülüyor. Polis, şu ana kadar herhangi bir iz bulunamayan hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA