Genelevden Çıkan Yaşlı Adam, Birkaç Metre Yürüdükten Sonra Yere Düşüp Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir genelevin bahçesinde yere düşüp, başını vuran bir kişi hayatını kaybetti.

BİRKAÇ METRE İLERLEDİKTEN SONRA YERE YIĞILDI

Karaköy'deki bir geneleve saat 14.00 sıralarında gelen E.Ö. (65) isimli bir kişi ana giriş kapısından birkaç metre ilerledikten sonra iddialara göre fenalaşıp yere düştü. Başını yere çarpan E.Ö için olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

CESET OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri geneleve gelerek, çalışanların ifadelerine başvurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA