Genelevden Çıkan Yaşlı Adam, Birkaç Metre Yürüdükten Sonra Yere Düşüp Hayatını Kaybetti
İstanbul'da bir genelevden çıkıp birkaç metre ilerledikten sonra başını yere çarpan yaşlı adam, hayatını kaybetti.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir genelevin bahçesinde yere düşüp, başını vuran bir kişi hayatını kaybetti.
BİRKAÇ METRE İLERLEDİKTEN SONRA YERE YIĞILDI
Karaköy'deki bir geneleve saat 14.00 sıralarında gelen E.Ö. (65) isimli bir kişi ana giriş kapısından birkaç metre ilerledikten sonra iddialara göre fenalaşıp yere düştü. Başını yere çarpan E.Ö için olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
CESET OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Polis ekipleri geneleve gelerek, çalışanların ifadelerine başvurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (169)
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Allah temiz bir ölümü vermiş. Nur içinde yatsin Amcam.Cevap Yaz 10 16 Yayından Kaldır
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Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüzCevap Yaz 21 3 Yayından Kaldır
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bu habere baya ilgi oldu.oraya sadece yapan gitmiyor gidip bakan çok insan var yani yapmadan dönen.art niyetli düşnmeyin hele hiç kınamayın.bilemeyiz bu adamın durumunu.sonuçta vefat etti Allah rahmet eylesin,üzücü durum.Cevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
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okuduğum ilk üç haber zina barındırıyoryazıklar olsunCevap Yaz 12 6 Yayından Kaldır
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Kimisi camide namaz kilarken ölür kimiside boyle gunah cukurundan cikinca .Ebedi kayatini mahvetmis.Bu haber bence herkese ibretlik olmali.ALLAH AFFETSIN…Cevap Yaz 21 5 Yayından Kaldır