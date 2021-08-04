Beyoğlu'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
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Beyoğlu'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Beyoğlu'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi arasındaki silahlı kavgada, bir kişi kalbinden vurularak öldü, bir kişi de yaralandı.

BEYOĞLU'nda, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi arasındaki silahlı kavgada, bir kişi kalbinden vurularak öldü, bir kişi de yaralandı. Kendisi de sırtından bıçaklanarak yaralanan zanlı olayın ardından kayıplara karıştı. Silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Olay, Tarlabaşı Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak'ta 08.00'de meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunun Ahmet A. ile Mahmut I. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Mahmut I., sırtından bıçaklandı. Hafif şekilde yaralanan Mahmut I., kendisine kaçmaya başladı. Ahmet A., sokak üzerindeki otoparka doğru yönelen Mahmut I.'nın peşine düştü. Bunun üzerine Mahmut I., belinden tabancasını çıkararak Ahmet A.'nın ayağına ateş etti. Bu sırada olayı gören Murat I., araya girerek daha önceden tanıdığı Mahmut I.'yı engellemek istedi. Yaşanan kargaşa sırasında ateş alan tabancadan çıkan kurşun Murat I.'nın kalbine isabet etti. 

Zanlı Mahmut I., olayın ardından kaçarken, sokak sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Murat I., hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalara başlarken, olayla ilgili incelemenin çok yönlü olarak incelendiği öğrenildi. 

KAVGA ANI KAMERADASilahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin iki kişiye silahla ateş ettiği ve silaha rağmen iki kişinin saldırgana karşı koymaya çalıştıkları görülüyor. Silahlı saldırganın kaçtığı vurulan iki kişinin ise yere düştükleri kameraya yansıyor.

- İstanbul
Beyoğlu'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Beyoğlu'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Beyoğlu'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Beyoğlu'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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