Markette yaşanan kadına şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Markette yaşanan kadına şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beylükdüzü'nde markette çalışan kadınlardan birinin, iş arkadaşı tarafından vahşice dövüldüğü anlara ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.

02.09.2019 13:11
Markette yaşanan kadına şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde bir markette kadın çalışanın, iş arkadaşı tarafından darp edildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Farklı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kadına şiddetin dükkan içinde ve dışında dakikalarca devam ettiği görülüyor.

Olay, Beylikdüzü'nde bir markette çalışan Azime T.'nin şiddet anlarını sosyal medyadan paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. Erkek çalışan, tartıştığı Azime T.'yi yere yatırıp tekmelemişti. Genç kadın, saldırganın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra da tehditlerini sürdürdüğünü söylemişti.

ODAYA GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI

30 Temmuz'da yaşanan olay anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şiddet anı, marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde erkek çalışanın, tartıştığı Azime T.'yi boynundan tutup bir odaya götürmeye çalıştığı görülüyor. Azime T. kapıyı tutarak erkek çalışana direniyor. Erkek çalışan, kendisine direnen kadını darp etmeye devam ediyor.

YERE DÜŞÜRÜP TEKMELİYOR

Farklı açıdan çekilen görüntüde, erkek çalışan Azime T.'yi yere düşürüp tekmeliyor. Marketin dışını gören güvenlik kamerasında ise erkek çalışanın kendisinde kaçan Azime T'nin peşinden koştuğu görülüyor.

Markette yaşanan kadına şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (130)

  • ASLKRL8031:
    Acaba Sırf bu kızı başı kapalı diye dövüldüğü için sevinen bundan haz duyan kaç yüzbin adi mahluk vardır bu ülkede
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  • ECE:
    adam biliyo mahkemeye gitsse serbest kalacağını inşallah kadının arkası vardır kemiklerini kırarlar sanki karşısında erkek var hayvan
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  • BAMBAM:
    ah ulen ah o kavga basladığı an markete ben girseydim ne vardı Allahım nıye böyle şeyler beni bulmuyor len çıldıracam. . o marketteki bütün reyonlara o yaprak kafasına sokup sokup çıkartıp sonrada kızın önünde diz çökertip yalvartırdım.
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  • KESİNDD:
    Erkegi dovse kadin erkek esitligi der gecersiniz simdi ne oldu birden aralarinda ne olduğunu bile bilmuyirsunuz
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  • ADAMIN BİRİ:
    Bir kadının dövülmesinin haklı tarafı olamaz. O kız kardeşin ya da kızın da olabilirdi. Sebebine bakıpta mı karar vereceksin. KİMSENİN KİMSEYE VURMA YA DA SÖZLÜ TACİZ ETME HAKKI YOKTUR.
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  • YEAHH:
    HUKUK TA SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ VARDIR , YANİ İLLİYET BAGI-NEDENSELLİK KAVRAMI. BİŞEY SEBEP OLMUŞTUR Kİ SONUÇ O OLMUŞTUR BİRAZ HUKUKİ BAKIN OLAYA BEN DE O YÜZDEN SEBEBİ BİLMİYORUZ DEDİM BİRAZ BEYİN FIRTINASI YAPIN
    19 25 Yayından Kaldır
  • RAMAZANLİ MİLA:
    Sebebi ne olursa olsun.bi erkeyin kadina el kaldrmasi o erkeyin aciz oldugunu bariz numunesi.kenardan izleyenlerede ayiplar olsun.
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