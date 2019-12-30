: Beylikdüzü'nde ilkokul çatısı fırtına nedeniyle uçtu

30.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:27

Beylikdüzü'nde şiddetli esen rüzgar bir ilkokulun çatısının bir kısmını uçurdu. Çatının parçalarının uçma anı kameraya yansırken, şans eseri öğrencilerin dışarıda olmaması faciayı önledi.

ÖĞRENCİLERİN BAHÇEDE OLMAMASI FACİAYI ENGELLEDİ

Meteoroloji tarafından bugün öğleden sonra kent genelinde şiddetli rüzgar uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulu'nun çatısının bir kısmı da rüzgar nedeniyle uçtu. Çatının parçalarının uçmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Çatının parçalarının bahçeye uçma anı kameraya yansırken, o sırada öğrencilerin bahçede olmaması ise büyük bir faciaya engel oldu. İtfaiye ekipleri, çatının tehlikeli parçalarını kontrollü şekilde söktü. Olayın ardından bir veli ise yaşananları anlattı.

Kaynak: İHA

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