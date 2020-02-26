Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
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Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Son dakika: İstanbul'da Beylikdüzü'nde bir AVM'de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı. Şüpheli koca kaçarken, bir çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı.

26.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:35
Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

İstanbul 'nde bir AVM'de, eşinden boşanmak isteyen kadın kocası tarafından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli koca olay yerinden kaçarken, bir çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı.

KARISINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda, 42 yaşındaki Saniye Y, daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. ile karşılaştı. Erkan Y, boşanma davaları süren karısını bacağından bıçakladı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir çocuk annesi kadın ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi arıyor.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
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