Beylikdüzü'nde koronavirüs şüphesiyle müşahade altına alınan kabin memuru taburcu edildi
Tayvan uçuşundan sonra halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan kadın kabin memuru, kontrollerinin ardından taburcu edildi. Kabin memuruna koronavirüs şüphesiyle yaklaşılmıştı.
Koronavirüs şüphesi sebebiyle yurtdışından gelen yolcu ve çalışanlar hakkında daha sıkı tedbirler uygulanıyor. Çin'de ortaya çıkan ve 494 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün yayılmaması için tüm tedbirler alınıyor. Tayvan uçuşundan dönen kadın kabin memuru Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde müşahade altına alınmıştı. Kabin memurunun tahlilleri temiz çıktı.
İZOLE MÜŞAHADE ODASINA ALINDI
Tayvan'dan dönen kadın kabin memuru kabin memuru önceki gece saatlerinde, halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yapılan ve bir süre önce Tayvan uçuşu yaptığı öğrenilen kabin memuru, daha sonra hastanenin izole müşahade odasına alınmıştı.
TAHLİLLERİ TEMİZ ÇIKTI
Geceyi hastanede geçiren kadın, tahlillerinin temiz çıkmasının ardından bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.