Beykoz Kent Konseyi Özel Çocuklarla Doğal Yaşam Parkı'nda

Beykoz Kent Konseyi, Beykoz Otistik Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (BOÇAY) işbirliğiyle otizmli çocuklar ve aileleri Polonezköy Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesini ziyaret etti.

Beykoz Kent Konseyi, Beykoz Otistik Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (BOÇAY) üyeleri arasında oluşturulan "Arkadaşım Olur musun?" projesi kapsamında otizmli çocuklar aileleriyle birlikte Polonezköy Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ederek farklı hayvanları görme fırsatı buldu. Eğitmenler tarafından da yalnız bırakılmayan otistik çocuklar, rehber eşliğinde parkı gezerek tavus kuşu, kaz, maymun, karaca, tilki, süs domuzu, baykuş, piton yılanı, lama, pelikan, geyik, eşek, at, sülün ve kaplumbağa gibi birçok hayvan türünü yakından gördü. Hayvanların, otistik çocukların özgüven gelişimi gibi birçok noktada katkısı olduğu belirtildi. Eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirten otistik çocuklar ve aileleri, kendileri için düzenlenen bu geziden memnun kaldıklarını ifade ederek, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek nezdinde Kent Konseyi Başkanı Emin Yavuz ve üyelere teşekkürler etti.

"Bu gezimiz, çocukların kendi gelişimlerine de katkıda bulunacak"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Beykoz Kent Konseyi Başkanı Emin Yavuz, "Otizm Farkındalık Haftası Nisan ayı başında yapılmıştı. Biz de program yoğunluğu nedeniyle projemizi bugün gerçekleştirebildik. Çocukların gelişimlerine katkıda bulunması adına yaptığımız etkinlikte özel eğitimli çocuklarımız farklı hayvanları yakından görme fırsatı buldu. BOÇAY'a ve Polonezköy Doğal Yaşam Parkı yetkililerine çok teşekkür ediyorum." dedi. - İSTANBUL