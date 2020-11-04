Beyin felci hastası 5 yaşındaki Ali, yatağından ölü bulundu
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Beyin felci hastası 5 yaşındaki Ali, yatağından ölü bulundu

04.11.2020 00:11 | Son Güncelleme: 04.11.2020 00:14
Beyin felci hastası 5 yaşındaki Ali, yatağından ölü bulundu

KAYSERİ'de serebral palsi (beyin felci) hastası Suriye uyruklu Ali Haddad (5), evindeki yatağında ölü bulundu.

KAYSERİ'de serebral palsi (beyin felci) hastası Suriye uyruklu Ali Haddad (5), evindeki yatağında ölü bulundu.

Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan doğuştan serebral palsi hastası olan Ali Haddad, saat 22.00 sıralarında annesi tarafından yatağına yatırıldı. Çocuğunu kontrol ettiğinde hareketsiz halde bulan anne, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Ali Haddad'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Haddad'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Suriyeli çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopside ortaya çıkacak.


Beyin felci hastası 5 yaşındaki Ali, yatağından ölü bulundu
Beyin felci hastası 5 yaşındaki Ali, yatağından ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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