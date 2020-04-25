Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün yıllardır baktığı köpeği hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından vefat eden köpeğine veda eden Öztürk, "İyi ki hayatımdaydın" dedi.

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapattı. Evinden dışarı çıkmayan Öztürk, bu süreçte yıllardır baktığını köpeğini kaybetti. "MELEK OLDUN" Salgın nedeniyle zor günler yaşayan Öztürk, Jack Russell Terrier cinsi köpeğinin vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan sunucu, "İyi ki hayatımdaydın... Melek oldun... Bir gün tekrar inşallah...." dedi.