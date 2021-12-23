Beyaza bürünen Rumeli Kavağı'nda kartpostallık görüntüler - Haberler
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Beyaza bürünen Rumeli Kavağı'nda kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | Genel

Beyaza bürünen Rumeli Kavağı'nda kartpostallık görüntüler Sarıyer Rumeli Kavağı etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Beyaza bürünen Rumeli Kavağı'nda kartpostallık görüntüler

İSTANBUL - Sarıyer Rumeli Kavağı etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kartpostallık görüntüleri oluştuğu alanlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası Sarıyer'de beyaza bürüdü. Rumeli Kavağı kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı alanlar havadan görüntülendi.

Beyaza bürünen Rumeli Kavağı'nda kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen Rumeli Kavağı'nda kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen Rumeli Kavağı'nda kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri

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