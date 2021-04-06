Beyaz TV canlı izle! 6 Nisan Söylemezsem Olmaz canlı yayın izle!
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Beyaz TV canlı izle! 6 Nisan Söylemezsem Olmaz canlı yayın izle!

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Beyaz TV canlı izle! 6 Nisan Söylemezsem Olmaz canlı yayın izle!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 6 Nisan Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Gündemde Seren Serengil hastalığı olarak bilinen Dumping sendromu, mide ameliyatları sonrasında görülen bir hastalıktır. Seren Serengil'in mide küçültme ameliyatından sonra yakalandığı bu hastalık merak konusu oldu. Peki, Seren Serengil hastalığı nedir? Dumping sendromu nedir? Dumping sendromuna dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Beyaz TV canlı izle! 6 Nisan Söylemezsem Olmaz canlı yayın izle!

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Söylemezsem Olmaz Beyaz TV'de yeni saati 13:15 'de ekranlara gelecek. Haftanın 5 günü ekrana gelmektedir. Söylemezsem Olmaz jüri üyeleri kimler?

SÖYLEMEZSEM OLMAZ CANLI İZLE

BEYAZ TV YAYIN AKIŞI

03:15Kahraman

05:30Kuran-ı Kerim Cüz

06:15Jack Strong

08:00O Da BuradaLife Style

08:45Zengin Kız Fakir Oğlan

11:15Hayatta Her Şey Var - Canlı

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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