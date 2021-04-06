Beyaz TV canlı izle! 6 Nisan Söylemezsem Olmaz canlı yayın izle!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 6 Nisan Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Gündemde Seren Serengil hastalığı olarak bilinen Dumping sendromu, mide ameliyatları sonrasında görülen bir hastalıktır. Seren Serengil'in mide küçültme ameliyatından sonra yakalandığı bu hastalık merak konusu oldu. Peki, Seren Serengil hastalığı nedir? Dumping sendromu nedir? Dumping sendromuna dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Beyaz TV canlı izle! 6 Nisan Söylemezsem Olmaz canlı yayın izle!
SÖYLEMEZSEM OLMAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Söylemezsem Olmaz Beyaz TV'de yeni saati 13:15 'de ekranlara gelecek. Haftanın 5 günü ekrana gelmektedir. Söylemezsem Olmaz jüri üyeleri kimler?
BEYAZ TV YAYIN AKIŞI
03:15Kahraman
05:30Kuran-ı Kerim Cüz
06:15Jack Strong
08:00O Da BuradaLife Style
08:45Zengin Kız Fakir Oğlan
11:15Hayatta Her Şey Var - Canlı