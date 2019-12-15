Beyaz tayt giyen Jennifer Lopez, kusursuz fiziği ile hayran bıraktı
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Beyaz tayt giyen Jennifer Lopez, kusursuz fiziği ile hayran bıraktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, spor çıkışı objektiflere takıldı. Beyaz spor kıyafet tercih eden JLO, taşlı suluğu ve şık kombini ile bir kez daha hayran bıraktı.

15.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:36
Beyaz tayt giyen Jennifer Lopez, kusursuz fiziği ile hayran bıraktı

50 yaşındaki Amerika'lı şarkıcı , 'de salonundan çıkarken görüntülendi. Lopez, giydiği beyaz taytı ile ile mükemmel vücudunu gözler önüne sererek herkesi kendine hayran bıraktı. Lopez'in giydiği açık elbisesinden sütyeni gözüktü.

KIŞA ERKEN GİRİŞ YAPTI

Miami'ye kış gelmemesine rağmen kışlık elbise giyen Lopez, mükemmel tarzını taktığı gözlük ve elinde tuttuğu çantası ile tamamladı.

DUBLÖR KULLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

44 yaşındaki beyzbol oyuncusu Alex 'A-Rod' Rodriguez ile nişanlanan Lopez, Hustler filminde gösterdiği performanstan dolayı iki ödüle aday gösterildi. Filmde bir striptizciyi canlandıran Lopez'in dublör kullandığı iddia edilmişti. Yıldız şarkıcı Jimmy Fallon'un programında, direk dansı sahneleri için çekim öncesinde çok çalıştığını ve kesinlikle dublör kullanmadığını söyledi.

TERMOSUNDA ADININ BAŞ HARFLERİ YAZILI

Her daim şıklığı ile dikkat çeken Lopez, adının baş harflerinin yazdığı termosuyla birlikte spor otomobiliyle olduğu yerden ayrıldı.

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