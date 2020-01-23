: Beyaz Saray'ın Youtube hesabından yapılan paylaşımda Trump-Ruhani hatası göze çarptı

23.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:30

Beyaz Saray, Youtube hesabından paylaştığı bir videoda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüştüğü izlenimini uyandırdı.

Beyaz Saray'ın resmi YouTube kanalına Trump ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih arasındaki görüşmeyle ilgili eklenen bir video için "Başkan Trump, İran Cumhurbaşkanı'yla İkili Görüşmeye Katıldı" başlığı atıldı.

BEYAZ SARAY'DAN TRUMP-RUHANİ HATASI

İki ülke arasında devam etmekte olan gerilim göz önünde bulundurulduğunda Trump ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında yapılacak bir toplantı dikkate değer olabilirdi.

Ne var ki kullanılan bu başlık esasında, görünüşe bakılırsa muhtemelen isim benzerliğinin bir sonucu olarak Beyaz Saray'ın iki ülkeyi birbiriyle karıştırmasının neticesinde atıldı.

ABD-IRAK GÖRÜŞMESİ DAVOS'TA GERÇEKLEŞTİ

ABD ve Irak liderlerinin görüşmesi, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu sırasında gerçekleşti.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısını gösteren videoda Trump, Salih'in adını tam olarak ifade etti ve videonun başında 'Irak cumhurbaşkanıyla birlikte olmanın harika olduğunu' söyledi.

Trump, "Açıkça görülüyor ki birçok konu üzerinde birlikte çalışıyoruz (…) Askeri meselelerde çalışıyoruz, IŞİD konusunda çalışıyoruz. Üzerinde tartışacağımız bir sürü zor mesele ve bazı çok olumlu konu da var (…) Bizler arkadaşız ve ilişkimiz çok iyi. Size çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

ABD ORDUSU IRAK'TAN ÇEKİLECEK Mİ?

Sonrasındaysa Salih aralarındaki işbirliğine dair konuşmaya devam etti. Basın mensupları Trump'a -Kasım Süleymani'nin Irak topraklarında öldürülmesinin ardından Irak Meclisi'nin isteği olan- Amerikan birliklerini Irak'tan çekme planının olup olmadığını sordu ancak ABD Başkanı böyle bir adımın atılacağına dair herhangi bir emare göstermedi.

Bununla birlikte söz konusu meselenin tartışılmakta olduğunu öne süren haberler yapıldı. Söz konusu video yaklaşık olarak sadece bin kez görüntülendi ve Davos'taki toplantılara dair Beyaz Saray'ın resmi hesabından yapılan birçok paylaşımdan biri oldu.

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