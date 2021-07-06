Beyaz Perde Yıldızlar Altında başladı!
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Beyaz Perde Yıldızlar Altında başladı!

Beyaz Perde Yıldızlar Altında başladı!
Bültenler - Haberler | Güncel

Kongre Meydanı'nda düzenlenen ve vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği filmi Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli de halkın arasında izledi.

"Lüleburgaz'da açık havada sinema keyfi"

Kahkahanın eksik olmadığı film gösteriminden vatandaşlar büyük bir memnuniyetle ayrıldı.

1 Temmuz itibariyle başlayan normalleşme takvimi kapsamında Lüleburgaz'da uzun bir aradan sonra ilk kez açık havada sinema keyfi yaşandı. Lüleburgaz Belediyesi'nin geleneksel hale gelen ve her yıl daha da büyük ilgi gören "Beyaz Perde Yıldızlar Altında" etkinlikleri Kongre Meydanı'nda başladı. Korona virüs önlemlerinin alındığı açık havada sinema etkinliğinde sergilenen ilk film "Aile Arasında" filmi oldu.

Patlamış mısır ve limonata ikramı

Film öncesinde ise Lüleburgaz Belediyesi vatandaşa patlamış mısır ve limonata ikram etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği filmde kahkaha tufanı yaşandı. Büyük bir ilginin gerçekleştiği film gösteriminde Lüleburgazlılar etkinliklerin devam etmesini isterken Lüleburgaz Belediyesi'ne teşekkürlerini sundular.

Başkan halkın arasında izledi

Öte yandan etkinliğe eşi Aysu Yetim Gerenli, Lüleburgaz Belediye Meclisi Üyeleri Aysun Dedeoğlu ve Nihal Organla birlikte katılan Başkan Gerenli, filmi halkın arasında arka sıralarda izledi. Vatandaşla birlikte film izlemenin keyfini yaşayan Başkan Gerenli etkinlik sonrasında açıklamalarda bulundu. Lüleburgaz Belediyesi'nin, her alanda çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Başkan Gerenli, "Uzun bir aradan sonra bu akşam Kongre Meydanı'nda açık havada beyaz perdede buluştuk. Komşularımızla birlikte keyifli bir akşam geçiriyoruz. 3 gece sürecek film gösterimlerinin ardından 8 Temmuz Perşembe akşamı saat 21.00'de Cahit Berkay ve Film Müzikleri Orkestrası ile muhteşem bir final sizleri bekliyor" dedi.

Kaynak: Bültenler

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