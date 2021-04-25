Beyaz çarşaf giyen gençlerin ramazan davulcusunu korkuttuğu anlar kamerada
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Beyaz çarşaf giyen gençlerin ramazan davulcusunu korkuttuğu anlar kamerada

Beyaz çarşaf giyen gençlerin ramazan davulcusunu korkuttuğu anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi Süleymanbeyler köyünde, beyaz çarşaf giyen gençler, ramazan davulcusunu korkuttu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi Süleymanbeyler köyünde, beyaz çarşaf giyen gençler, ramazan davulcusunu korkuttu. Gençler, koşarak kaçan davulcuyu bir süre kovalarken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ereğli'ye bağlı Süleymanbeyler köyünde gençler, ramazan davulcusuna şaka yaptı. Sahur vakti, köy meydanında beyaz çarşafı kefen yapan bir genç yere yatarken, üzerinde çarşaf sarılı olan genç ise başında bekledi. Bu sırada meydana gelen davulcu, şaşkınlıkla bir süre davulunu çaldı. Ardından ise koşarak evine gitti. Gençler ise koşan davulcuyu kısa süre kovaladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Beyaz çarşaf giyen gençlerin ramazan davulcusunu korkuttuğu anlar kamerada
Beyaz çarşaf giyen gençlerin ramazan davulcusunu korkuttuğu anlar kamerada
Beyaz çarşaf giyen gençlerin ramazan davulcusunu korkuttuğu anlar kamerada
Beyaz çarşaf giyen gençlerin ramazan davulcusunu korkuttuğu anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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