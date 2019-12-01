Beton mikserinin altında kalan Birgül öldü: Annesi giymediği kıyafetleri üzerine serdi
Adana'nın Seyhan ilçesinde evlerinin önünde oynayan 2 yaşındaki küçük kız, geri manevra yapan beton mikserinin altında kalarak can verdi. Olay yerine gelen küçük kızın annesi gözyaşlarına hakim olamazken kızın cansız bedeninin üzerine hiç giymediği kıyafetlerini serdi.
Adana'da evlerinin önünde oynarken beton mikserinin altında kalan 2 yaşındaki Birgül Binen, hayatını kaybetti. Gözyaşı döküp, ağıtlar yakan anne Remziye Binen, minik kızının cansız bedeninin üzerini giyemediği kıyafetleriyle örttü.
GERİ MANEVRA SIRASINDA KÜÇÜK KIZI FARK ETMEDİ
Kaza, Seyhan ilçesindeki Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir inşaata gelen ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 42 EB 067 plakalı beton mikseri, geri manevra sırasında, evlerinin önünde oyun oynayan Birgül Binen'i ezdi. Minik kızın ezildiğini gören çevredekiler, hemen 112'yi aradı. Mikserin sürücüsü çalışma arkadaşları tarafından kaza yerinden uzaklaştırılarak, polis merkezine götürüldü.
ÖFKELİ KALABALIK BETON MİKSERİNİ TAŞLADI
Olay yerine gelen sağlık ekibi ise minik Birgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Birgül'ün kaza yerine koşan yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Bazı kişiler de şoförün kaçtığını düşünerek beton mikserini taşlayıp, ön camını kırdı.
KIYAFETLERİNİ ÜZERİNE ÖRTTÜ
Birgül'ün annesi Remziye ve babası Mehmet Binen, kızlarının cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra eve giderek kızının hiç giymediği kıyafetlerini getiren Remziye Binen, elini öptüğü kızının cansız bedeninin üzerini örttü. Mahalledeki bazı çocuklar da olanlardan habersiz, oyun oynamaya devam etti. Birgül Binen'in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.