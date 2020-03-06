Beşşar Esed'den İdlib'deki ateşkesle ilgili ilk yorum: Çok olumlu buldum

06.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:46

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ile bir telefon görüşmesi yapan Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed,İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi mutabakat metniyle ilgili ilk değerlendirmeyi yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, dün Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la vardıkları anlaşmalar hakkında Esed'e bilgi veren Putin, bunların uygulanmasının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın tesis edilmesini sağlayacağının altını çizdi.

ESED GÖRÜŞMENİN SONUÇLARINI ÇOK OLUMLU BULDU

Sputnik'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmeden çıkan sonuçları çok olumlu bulduğunu söyleyen Esed, Suriye'nin egemenliğiyle toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çabaları nedeniyle Putin'e minnettarlığını ifade etti.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes yürürlüğe girdi.

"GÜVENLİ KORİDOR TESİS EDİLECEK"

Moskova'da varılan anlaşmanın detaylarında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren durdurulacak", "M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak" ve "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 kara yolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak." maddeleri yer almıştı.

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