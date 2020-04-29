Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kazaya sebebiyet veren 17 yaşındaki araç sürücüsünü gözaltına aldı. Ehliyetinin olmadığı halde annesine ait araçla trafiğe çıktığı belirlenen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
29.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:24

İstanbul Büyükdere Caddesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya yol açan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün son infaz düzenlemesiyle tahliye olduğu öğrenildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Feci kaza Beşiktaş 4. Levent otobüs duraklarında yaşandı. Büyükdere Caddesi'nde makas atarak ilerleyen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı kontrolden çıktı. Önce önünde seyir halindeki bir araca çarpan otomobil hızını alamayarak park halindeki bir aracı önüne kattı ve otobüs durağına daldı. Yaşanan zincirleme kazada durakta otobüs bekleyen 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü B.Ç.'yi gözaltına aldı. 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin olmadığı halde annesine ait araçla trafiğe çıktığı belirlenen sürücü çıkarıldığı mahkemece 27 Mart günü tutuklandı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan sürücünün infaz yasasının yürürlüğe girmesinin ardından tahliye olduğu öğrenilirken feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde kontrolden çıkan aracın feci şekilde otobüs durağına daldığı görülüyor.

Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
ÖMER TURAN: yarın serbest kalır. ölen öldüğüyle kalır.
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