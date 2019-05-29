Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 2 yaralı

Beşiktaş'ta meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı.

Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde, Beşiktaş istikametinden Karaköy istikametine doğru seyir halindeki Batuhan Özkan'ın kullandığı 34 KC 6699 plakalı motosiklet Dolmabahçe Caddesi'nde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı.

Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Batuhan Özkan ve birlikte yolculuk ettiği Salim Ekinci kaldırıma savruldu. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahaleleri olay yerinde yapılan Özkan ve Ekinci Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre duran trafik, hasarlı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA