Beşiktaş'ta 4 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
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Beşiktaş'ta 4 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
Beşiktaş'ta 4 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Beşiktaş'ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Beşiktaş'ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 Nisan'da Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi'nde dükkan kirası nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı iddia edilen kişiler arasında çıkan ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan kişilerin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve poliste daha önce suç kayıtları bulunan şüphelilerden Veysel K. (28), Remzi Ö. (32) ve Fatih N. (26) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden Volkan D. (37) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada kavgada yaralanan ve yine poliste benzer suçlardan kayıtları olan Mehmet Emin Ç. (25), Emre A. (34), Hekim Y. (40) ve Mikail A.'nın (28) hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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