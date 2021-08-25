Beşiktaş Esports, BursaGB ile bir işbirliğine imza attı
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Beşiktaş Esports, BursaGB ile bir işbirliğine imza attı

Beşiktaş Esports, BursaGB ile bir işbirliğine imza attı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yapılan yeni işbirliği Vodofone Freezone Park'tan bir video ile duyuruldu.

Yapılan son duyurulara göre Türkiye pazarının ilk oyun ürünleri distribütörlerinden biri olan BursaGB, Beşiktaş Esports ekibine sponsor olarak yeni bir işbirliğine imza atmış oldu.

Vodofone Freezone Park'ta Beşiktaş Elektronik Spor Kulübünün bünyesinde bulunan oyuncular ve yayıncıların katıldığı bir video ile duyurulan işbirliği, takımın ve şirketin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda "Gücüne, güç katmaya geldiğimiz Beşiktaş'ımız ile yeni döneme giriş yapıyoruz." sözleri ile tanımlandı.

Duyurunun taraftarlar ile paylaşılmasının ardından BursaGB logosu takımın sosyal medya hesapları üzerindeki paylaşımlarda da yerini aldı. Takım bünyesindeki yayıncı ve oyuncuların yer aldığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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