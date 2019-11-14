Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama

14.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:19

Beşar Esed, Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in DAEŞ lideri El Bağdadi gibi önemli sırlar bildiği için öldürüldüğünü söyledi.

Sputnik ve Rossiya 24'e demeç veren Esad, Beyaz Miğferler'in kurucusu Le Mesurier'in İstanbul'da öldürülmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Le Mesurier'in başını CIA'in çektiği Batılı istihbarat servisleri tarafından öldürüldüğünü düşünen Esed, "Bu elbette istihbarat servislerinin işi. Ama hangi istihbarat servislerinin? Genel olarak Batılı istihbarat servisleri, Türk istihbaratı veya diğer bölge ülkelerinin istihbarat servisleri, egemen ülkelerin servisleri değil, CIA'in birimleridir. Bu birimler, tek bir sahibe bağlı olarak, birbirleriyle koordinasyon içinde çalışıyor" diye konuştu.

"BU İŞİ TÜRK İSTİHBARATI YAPMIŞ OLABİLİR"

Esed, bu nedenle Türk istihbaratının bu işi yabancı istihbarat servislerinin talimatı üzerine gerçekleştirmiş olmasının çok muhtemel olduğunu savundu.

"EL BAĞDADİ, BİN LADİN VE EPSTEİN'İN ÖLÜMÜYLE İLİŞKİLİ"

Esed, Le Mesurier'in ölümünü DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ve El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in ölümüyle ilişkilendirdi.

Esed, "Bu gelişme hakkında ayrıca konuşmak yerine bunu benzer olaylarla birlikte ele alalım. Epstein'in cezaevinde intihar ettiği söylendiği ancak o, İngiliz ve Amerikan yönetimlerindeki ve belki de başka ülkelerdeki önemli kişilerle ilgili çok önemli sırları bildiği için öldürüldü" ifadelerini kullandı.

"ROLLERİNİ TAMAMLADILAR VE YÜK OLMAYA BAŞLADILAR"

Beyaz Miğferler'in El Kaide'nin bir parçası olduğunun bilindiğini ve sözü edilen kişilerin her şeyden önce önemli sırlara sahip oldukları için öldürüldüğünü kaydeden Esed, "Rollerini yerlerine getirdikten sonra yük olmaya başladılar ve onlardan kurtulma ihtiyacı doğdu. Bu kişilerin doğal şekilde öldüğüne veya intihar ettiklerine inanmak imkansız. Bu kişiler, onlarla onlarla birlikte gerçeklerin de ölmesi için öldürüldü" dedi.

"HAYATTA KALSALARDI, GERÇEKLERİ SÖYLEYEBİLİRLERDİ"

Esed sözlerini şöyle sürdürdü: "El Bağdadi ve Bin Ladin neden öldürüldü? Hayatta kalsalardı, bazı durumlara ilişkin gerçekleri söyleyebilirlerdi. Belki de Beyaz Miğferler'in kurucusu anıları ve hayatı hakkında bir kitap üzerinde azimli bir şekilde çalışıyordu ve bu kabul edilemez bulundu. Bunlar varsayımlar ancak çok ciddi varsayımlar. Zira diğer görüşler şu anda benim için ikna edici değil."

NE OLMUŞTU?

Beyoğlu'nda ofis olarak kullandığı evinin önünde ölü bulunan İngiliz eski Subayı James Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin devam eden soruşturmaya ait yeni detaylar ortaya çıktı. Dün öğle saatlerinde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen eşi Emma Hedvig Christina Winber'e yurt dışına çıkış yasağı konulmasının ardından soruşturma kapsamında 14 kişinin daha ifadesinin alındığı öğrenildi. Öte yandan, James Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin son bulguların intihar ettiği yönünde olduğu iddia edildi.

JAMES LE MESURİER KİMDİR?

Suriye'de acil yardım çalışmaları yürüten ancak Şam yönetimine karşı siyasi propaganda yaptığı yönünde eleştiriler alan grubuna destek veren Mayday Rescue Vakfı'nı da kuran İngiltere vatandaşı James Le Mesurier, 11 Kasım'da İstanbul'daki evinin yakınında ölü bulunmuştu.

James Le Mesurier'in cenazesinin 13 Kasım'da İngiltere'ye gönderildiğine dair haberler medyada yer almıştı.

Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Chirsitan Winber'in de olayla ilgili ifadesi alındı. Poliste yapılan sorgusunda Winber'e, evlerinde bulunan ve inceleme altına alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından oluşan 7 elektronik eşyayla ilgili sorular soruldu. Winber'e yurt dışında çıkış yasağı kondu.

Polisin en başta intihar olarak değerlendirdiği ölümün nedeninin aydınlatılması için Le Mesurier'in psikolojik sorunları için gittiği hastanelerin kayıtları da inceleniyor.

Le Mesurier, 2014 yılında amacını "çatışma ve doğal afet bölgelerinde acil yardım müdahalesi" olarak tanımlayan Mayday Rescue Vakfı'nı kurdu. Vakıf, Lübnan ve Mogadişu'da bazı projeler geliştirmekle birlikte asıl olarak Suriye'yle ilgili faaliyet yürüttü.

Vakfın Suriye projeleri için 2015'te İstanbul'da bir ofis kurdu. Le Mesurier, Mayday Rescue Vakfı'nın başkanlığını yürütmeye devam ediyordu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, "Suriye'deki sivil savunma ve sivillerin korunmasıyla ilgili yaptığı hizmetlerden ötürü" Le Mesurier'ye 2016 yılında şövalyelik unvanı verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova geçen hafta, Le Mesurier'nin eski bir MI6 (İngiliz Gizli İstihbarat Servisi-SIS) ajanı olduğunu, yıllarca Balkanlar ve Orta Doğu'da görev yaptığını iddia etti.

Zakharova, Le Mesurier'nin Kosova'da görev yaptığı dönemde "terör örgütleriyle" bağlantısının olduğunun bildirildiğini de öne sürmüştü.