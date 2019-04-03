Berna Laçin Pazardaki Fiyatlara Sitem Etti!

Oyuncu Berna Laçin Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile pazardaki meyve-sebze fiyatlarına sitem etti.

KİLOSU 20 TL

Çıktığı pazar alışveriş sonrasında hesabından 'Şimdi Göksu'daki manavla konuşuyorum da kimse kilo ile almıyormuş artık 2 biber 3 salatalık diye tane ile… Bu arada dolmalık biberin de kilosu 20 TL, sorunca 'yarım kilo 10 lira' dedi.' satırlarını paylaşan Laçin böylelikle pazarın da nabzını tuttu. Laçin sosyal medya paylaşımında, "Şimdi Göksu'daki manavla konuşuyorum da kimse kilo ile almıyormuş biberi artık 2 biber 3 salatalık diye tane ile... Bu arada dolmalık biberin kilosu 20TL, sorunca yarım kilo 10 lira dedi." ifadelerini kullandı.