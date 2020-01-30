: Berna Laçin, deprem paylaşımı sonrası iş anlaşmasının feshedildiğini yalanladı

30.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:56

Oyuncu Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yaptığı vergi paylaşımıyla gündem oldu. Birçok kişinin tepki gösterdiği Laçin'in reklam yüzü olduğu temizlik firmasıyla anlaşmasının feshedildiği iddia edildi. Berna Laçin ise hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu.

İDDİALARI YALANLADI

Procter&Gamble (P&G) firması tarafından reklam sözleşmesinin iptal edildiği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Berna Laçin, "İptal konusunda tarafıma iletilen bir şey yok. Firma sabah beni aradı ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi" dedi.

BERNA LAÇİN'LE ALAKALI HİÇ PAYLAŞIM BULUNMUYOR

Ancak firmanın sosyal medya hesaplarında reklam yüzü olan Berna Laçin'in yer aldığı tek bir paylaşımın bile olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" paylaşımında bulunmuştu. Laçin, Kızılay'ın bağış çağrısında bulunmasıyla ilgili de "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak ? Onca toplanan deprem vergisine ne oldu?" demişti.

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