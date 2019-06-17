Berna Laçin, Binali Yıldırım göndermesiyle sosyal medyada gündem oldu!

Siyasi paylaşımları nedeniyle bazı kesimler tarafından beğenilen bazı kesimler tarafından ise yerden yere vurulan Berna Laçin, sosyal medya hesabından paylaştığı Binali Yıldırım fotoğrafıyla çok konuşuldu.

"FARE TUTUŞUNU GÖSTER"

Binali Yıldırım dün akşam Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği programda, "Vatandaşlarımız bilsin biraz teknolojiyle aram iyidir, bu internet altyapısını biz yaptık" açıklamasını yapmıştı. Berna Laçin'de Yıldırım'ın bilgisayar faresi tuttuğu fotoğrafını paylaşarak, "Fare tutuşunu göster sana teknolojiyle ilişkini söyleyeyim." ifadelerini kullanarak Binali Yıldırım'a gönderme yaptı.

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin kimdir, Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanınca ailecek İstanbul'a yerleştiler. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu'nda ''Şafak Yıldızları" oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı.1996 yılında televizyonda ''Taksi" programını sundu. 1997 yılında Kanal D'de ''Çocuktan Al Haberi'' adlı programın yanı sıra 'Böyle mi Olacaktı" adlı diziyle ekrana geldi.Berna Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yaptı.2010 yılında ATV'de "Her şey İçin Berna Laçin" adlı programı sundu. Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı işadamı Tolga Eşiz ile evlendi. Ada (d.2002) adında bir kızları var.