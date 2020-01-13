Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü
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Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te 15 yaşındaki bir çocuk, komşusunun 14 yaşındaki oğlunu dışarı çağırıp bıçakladı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

13.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:47
Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'in ilçesinde, ettiği arkadaşı M.E.A'nın (15) bıçakladığı Beritan Demir (14), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan M.E.A, ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

EVİNDEN ÇAĞIRIP BIÇAKLADI

Dün akşam, Şehitkamil'e bağlı Kocatepe mahallesinde meydana gelen olayda,M.E.A, iddiaya göre, komşularının oğlu olan arkadaşı Beritan Demir'i dışarı çağırdı. Mahalleden uzaklaşan çocuklar, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyüp kavgaya dönüşürken M.E.A, yanında getirdiği bıçağı Beritan Demir'in bacağına sapladı. M.E.A, olay yerinden kaçarken, Beritan Demir, kanlar içinde yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Beritan Demir'i ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Beritan Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Beritan Demir'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ailesi ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan M.E.A'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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: Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü
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HABER YORUMLARI (3)

  • DURAN TEKERLEK:
    kabadayılık moda olursa gençlerin özenmesine kızmamak gerekir. hükumeti göreve çağırıyorum.
    Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • KÜSKÜN...:
    Al işte gelde insanlara güven yok arkadaş enkısa zamanda vahşi bir hayvan alıcam yanıma o daha güvenli insan ırkından uzak durun
    Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
  • GENÇ:
    Mesela benim kimseyle sorunum olmuyor çünkü insanlarla pek iletişim kurmuyorum tavsiye ederim.
    8 Yayından Kaldır
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