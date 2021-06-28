Bergüzar, kendisini ve ailesini gizli gizli görüntüleyenlere isyan etti: Hiç hoşuma gitmiyor
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Bergüzar, kendisini ve ailesini gizli gizli görüntüleyenlere isyan etti: Hiç hoşuma gitmiyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Magazin

Ailesiyle tatile çıkan oyuncu Bergüzar Korel, gizli gizli fotoğraf ve videolarının çekilmesinden rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Bergüzar Korel, "Biz şu an tatildeyiz. Bu videoyu izleyenlerden küçük bir ricam var. Bazen bizi, çocuklarımızı çekiyorsunuz. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Zaten yanıma gelip birlikte fotoğraf çektirsek daha bir anlamı olur. Ben insanların yüz ifadelerinden her şeyi anlayabiliyorum, dudak okuyabiliyorum." dedi.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç ve çocukları ile birlikte tatile çıktı. Korel, bu tatilde çevredekiler tarafından gizli gizli görüntülenmekten rahatsız oldu.

"HİÇ HOŞUMA GİTMİYOR"

Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Bergüzar Korel "Biz şu an tatildeyiz. Bu videoyu izleyenlerden ya da normal hayatta bizimle karşılaşanlardan küçük bir ricam var. Bazen uzaktan fotoğrafımızı ya da videomuzu çekiyorsunuz, çocuklarımızın videosunu çekiyorsunuz. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor." dedi

"DUDAK OKUYABİLİYORUM"

Korel'in açıklamaları şu sözlerle devam etti: "Zaten yanıma gelip birlikte fotoğraf çektirsek daha bir anlamı, hatırası olur. Hem de ben uzaktan gözetleniyor hissi yaşamam. Çünkü insan kendini çok kötü hissediyor. Ben insanların yüz ifadelerinden her şeyi anlayabiliyorum, dudak okuyabiliyorum. Gelin birlikte selamlaşalım, birlikte fotoğraf çektirelim, güzel bir hatıra kalsın...Ne dersiniz"

Bergüzar, kendisini ve ailesini gizli gizli görüntüleyenlere isyan etti: Hiç hoşuma gitmiyor
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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Bergüzar, kendisini ve ailesini gizli gizli görüntüleyenlere isyan etti: Hiç hoşuma gitmiyor - Haberler Magazin
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