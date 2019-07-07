Beren Saat'in kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Boşanma haberleri ile çok konuşulan ünlü oyuncu Beren Saat, kırmızı bikinili paylaşımıyla hayranlarının yüzünü güldürdü. Oyuncuyu mutlu gören takipçileri Saat'in fotoğrafına beğeni yağdırdı.
Eşi Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat, arkadaşları ile Alaçatı'da yaptığı tatilden keyifli paylaşımlar yapıyor.
TATİLE KAÇTI
Evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşan güzel oyuncu, rol aldığı "Atiye" dizisinin çekimlerine verilen arayı fırsat bilip tatile kaçtı.
DOĞAL GÜZELLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ
Neşeli olduğu görünen Beren Saat bikinisinin tasarımcısına da attığı fotoğraf ile teşekkür etti. Başarılı oyuncunun fotoğrafta hiç makyaj yapmamış olması ve doğal güzelliği dikkat çekti. Özellikle Saat'in yeşil gözleri çok yorum aldı. Kısa sürede Beren Saat'in bu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.
YORUMLAR (1)
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Kocası da beğendi mi peki. Hiç sanmıyorum. Bari boşanmayı bekleseydiCevap Yaz Yayından Kaldır
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