Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı Haklarında sürekli boşanacakları yönünde haberler çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, evliliklerinin 6. yılını kutladı. Eşiyle fotoğrafını paylaşarak gündem olan oyuncu, evliliklerinde bir sorun olmadığını da duyurmuş oldu.

Şimdilerde başrol oynadığı Atiye dizisinin üçüncü sezon çekimlerine başlanan başarılı oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından eşi Kenan Doğulu'yla fotoğrafını paylaşarak evlilik yıldönümünü kutladı. İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDULAR Sık sık haklarında 'boşanacaklar' diye haberler yapılan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti iddialara son noktayı koydu. Evliliklerine kaldıkları yerden devam eden ikiliden Saat, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla evlilik yıldönümlerini kutladı ve her şeyin yolunda gittiği mesajını verdi. Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, 29 Temmuz 2014 yılında Los Angeles'ta dünya evine girmişti.