Beren Saat'in yere yatarak verdiği poz takipçilerini ikiye böldü
Son aylarda özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Beren Saat, bir dergi için poz verdi. Beyaz elbisesinin eteklerini açarak yerde yatıp poz veren Saat'in fotoğrafını görenler ise "İç çamaşırı giymemiş mi?" yorumunu yaptı.
Uzun süredir eşi Kenan Doğulu ile boşanma haberleriyle gündeme gelen ve sonrasında evliliğine ikinci şansı veren oyuncu Beren Saat, bir dergi için kamera karşısına geçti. Başrol oynadığı Atiye dizisinin yayınlanması için adeta gün sayan oyuncu, verdiği cüretkar pozlarla herkesi şaşırttı.
CESUR POZU TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ
Based İstanbul dergisi için çok konuşulacak pozlar veren Beren Saat, pozlardan birini de Instagram hesabından yayınladı. Saat, beyaz gelinliği andıran bir elbisenin altına siyah tül çorap ve siyah topuklu ayakkabı giydi. Yere yatarak elbisesinin eteklerini açıp poz veren Saat'in paylaşımını görenler ise "İç çamaşırı giymemiş mi?" sorusunu sordu.
"ALTI ÇIPLAK"
Dikkat çeken pozuyla kısa sürede binlerce yorum alan Saat'i eleştirenlerin yanı sıra övgü yağdıranlar da oldu. Beren Saat'in yaklaşık 140 bin beğeni alan fotoğrafı için şu yorumlar yapıldı: