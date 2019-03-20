Beren Saat, Fotoğrafıyla Takipçilerini Tedirgin Etti!

Beren Saat, Fotoğrafıyla Takipçilerini Tedirgin Etti!

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından paylaştığı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile takipçilerini tedirgin etti.

Kenan Doğulu ile boşanacakları iddia edilen Beren Saat'in sosyal medya paylaşımı hayranlarını tedirgin etti.

"İNŞALLAH KENDİNE ZARAR VERMEZSİN"

Instagram hesabından elinin tüy ve boya kaplı fotoğrafını paylaşan Beren Saat, "Kanatlar" notunu ekledi. Beren Saat'in fotoğrafna takipçileri de sessiz kalmadı. Saat'in bir takipçisi gizemli fotoğrafa, "İnşallah kendine zarar vermezsin." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Beren depresyona girmiş. Biz onu güçlü kadın olarak tanıdık. Umarım bizi üzmez." yorumunu yaptı.

KENAN DOĞULU'NUN FOTOĞRAFLARINI SİLMİŞTİ

Beren Saat, 5 yıl önce ABD'de evlendiği popçu Kenan Doğulu ile sosyal medyadaki düğün fotoğraflarını silmişti.

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