Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
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Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı

Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
11.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:45

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berberler bugün itibariyle tekrar hizmete başladı. Adana'da tıraş olmaya giden 16 yaşındaki bir çocuk ise 20 yaş altı olduğu için tıraş olamadı.

Ülkemizde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Mart'ta kuaför güzellik salonu ve berberlerin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu.

51 gündür kapalı olan işletmeler bugün tekrar hizmete başladı.

İŞLETMELERDE KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLER ALINDI

Adana'da ise sabah erken saatlerden itibaren iş yerlerinde hazırlık başladı. Berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleri ilk olarak iş yerlerini tamamen dezenfekte ettikten sonra tek kullanımlık araç-gereçlerini kullanıma hazır hale getirdi.Uzun süredir tıraş olamayan vatandaşlar randevu saatlerine uygun bir şekilde berberlere gelerek tıraş oldu. İş yerleri girişinde müşterilerin ilk olarak ateş ölçümü yapıldı. Daha sonra maskesi olmayan müşterilere berberler tarafından maske verildikten sonra içeriye alındı. Sosyal mesafe kuralının ön planda tutulduğu berberlerde vatandaşlar maske ile tıraş oldu.

"BERBERLER BİZİM İÇİN DE GEÇERLİ SANDIM"

Seyhan ilçesindeki Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Hüseyin Yıldırım da tıraş olmak için bir berber dükkanına girdi. Berber Ömer Avşar ise Yıldırım'ın isteğini kısıtlama kapsamında olduğu için geri çevrildi. Yıldırım, "Ağabey ne yapalım? Sağlık olsun, kısmet değilmiş. Ben berberler açılınca bizim için de geçerli sandım ve eve en yakın berbere geldim. Fakat bize yasak devam ediyormuş. Şimdi eve dönüyorum" diye konuştu.

Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşının altında olduğu için tıraş olamadı

"KURALLARA UYMAMIZ ŞART"

Yıldırım'ın tıraş olma isteğini geri çeviren berber Ömer Avşar ise, "Kardeşimi üzülerek geri çevirdik. Kurallara uymamız şart. Her şey düzelince bizzat ben keseceğim saçlarını" dedi. Uzun süre sonra iş yerini açtığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen berber Ömer Ahmet Tekakan, randevularının dolduğunu ve saat 21.00'e kadar hizmet vereceklerini söyledi. Tüm kurallara uyarak ve sosyal mesafeyi dikkate alarak çalıştıklarını belirten Tekakan, yoğunluğu özlediklerini belirtti.2,5 aydır tıraş olmadığını ve yasağın kalkmasıyla birlikte soluğu berberde aldığını kaydeden Kanat Gedik ise "İnsanlar epey bunalmıştı. Açıldığı iyi oldu. Zaten çoğu dökülmüş olan saçlarımı da kesip kurtulacağım" dedi.

Uzun yıllardır erkek kuaförlüğü yaptığını ve böyle bir süreci ilk defa yaşadığını belirten berber Eser Ak ise ustura ile tıraş olmak isteyen müşterilerinin olduğunu ama onlara kibarca kuralları hatırlattıklarını ve evlerinde sakal tıraşı olmaları gerektiğini söyledi.

Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşının altında olduğu için tıraş olamadı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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