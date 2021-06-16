Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli? Bensu Soral biyografisi!
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Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli? Bensu Soral biyografisi!

Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli? Bensu Soral biyografisi!
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Bensu Soral kimdir? Soruları bu akşam ekranlara gelen Cam Tavanlar dizisi ile birlikte merak konusu oldu. Uzun süredir projelerden uzak kalan Bensu Soral, 'Leyla' karakteri ile dönüyor.Peki, Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli? Bensu Soral mesleği nedir? Bensu Soral hayatı ve biyografisi nedir?

Bensu Soral kimdir? Soruları bu akşam ekranlara gelen Cam Tavanlar dizisi ile birlikte merak konusu oldu. Uzun süredir projelerden uzak kalan Bensu Soral, 'Leyla' karakteri ile dönüyor.Peki, Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli? Bensu Soral mesleği nedir? Bensu Soral hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral Baş (23 Mart 1991; İnegöl, Bursa), Türk oyuncudur. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşidir.

YAŞAMI

Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de doğdu, Bedirhan adlı bir çift yumurta ikizi vardır[1]. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Hâlen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı[3]. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başladı. 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı.

FİLMOGRAFİSİ

Yol Ayrımı

Vicdan

Boynu Bükükler

Tatlı Küçük Yalancılar

İçerde

Cam Tavanlar

Organize İşler: Sazan Sarmalı

Mest-i Aşk

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Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli? Bensu Soral biyografisi! - Haberler
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