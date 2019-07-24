Benim Tatlı Yalanım 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Tatlı Yalanım son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım dizisi son bölümüyle yayınlanmıştı ve yeni fragman geldi. Nejat'a aşık olan Suna, duygularını gizlemeyi başaramaz. Suna'ya karşı boş olmayan Nejat'ta onu köşeye sıkıştırır. Benim Tatlı Yalanım dizisinin 6. bölümünde neler oldu? 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Tatlı Yalanım dizisi hakkında merak edilenler…

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7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Perşembe akşamları ekranlara gelen ve Aslı Bekiroğlu, Furkan Palalı'nın başrollerde olduğu Benim Tatlı Yalanım dizisi son bölümüyle büyük beğeni toplamıştı ve yeni bölüm fragmanı geldi. Birlikte gittikleri tatilde Nejat'a sulu şaka yapmaya hazırlanan Suna ekrana yansır. Suna'nın tuhaf davranışları Nejat'ın gözünden kaçmaz ve neler olduğunu sorar. Suna ise, birine aşık olduğunu ve o kişinin de yanlış kişi olduğunu söyler. Nejat, Suna'ya onu anladığını ve neler olduğunu bildiğini ifade eder. Ancak Suna ona karşı gelir fakat bir kitabın arasında Nejat'ın kendi fotoğrafını sakladığını bulana kadar. Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

6. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kayra'nın takviminde annesiyle geçireceği günler hızla azalırken, Nejat bir sürpriz yapmaya karar verir. Kayra, anne ve babasıyla ilk tatilline çıkacaktır. Çok heyecanlı başlayan tatilleri Nejat'ın peşini bırakmayan iş telefonları yüzünden sık sık bölününce, Suna olaya el koyar. Tatilde oldukları süre boyunca her ikisi de telefonlarını kapatır ve İstanbul'da olanlardan uzaklaşırlar. Bu sırada Nejat'ın yılın iş insanı olarak kapağında olacağı dergi basılmak üzeredir ve kapakta Suna da vardır.